EuGH weist UEFA im Super-League-Streit in die Schranken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Im Streit um eine europäische Fußball-Super League haben die Befürworter des Wettbewerbs einen ersten Erfolg erzielt.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am Donnerstag, dass die Fußballverbände FIFA und UEFA gegen EU-Recht verstoßen und ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht hätten, indem sie Vereinen die Teilnahme an einer europäischen Super League untersagten. Das oberste Gericht der Europäischen Union fügte jedoch hinzu, die Super League werde möglicherweise immer noch nicht genehmigt.

Bernd Reichart, Chef der Sportagentur A22, die die Gründung der Super League organisiert, nannte das Urteil einen Meilenstein in der Fußballgeschichte. "Wir haben das Recht auf Wettbewerb gewonnen. Das UEFA-Monopol ist beendet", sagte der ehemalige Chef des Fernsehsenders RTL. Die Vereine müssten keine Sanktionen mehr fürchten und könnten ihre Zukunft nun selbst bestimmen. "An die Fans: Unser Vorschlag sieht vor, dass alle Spiele der Super League kostenlos gezeigt werden. An die Vereine: Einnahmen und Solidaritätszahlungen werden garantiert." Reichart schlug nach dem Urteil einen neuen Wettbewerb vor, bei dem 64 Männer- und 32 Frauenteams unter der Woche in einem Ligasystem in ganz Europa spielen. Bei den Männern soll es laut A22 drei Ligen geben, bei den Frauen zwei. Mit Heim- und Auswärtsspielen habe dann jeder Verein 14 garantierte europäische Spiele pro Saison.

Die UEFA erklärte, das Urteil bedeute keine Billigung oder Bestätigung der Super League und habe einen Mangel behoben, der in ihrem eigenen Rahmen hervorgehoben worden sei. Die UEFA organisiert seit fast 70 Jahren europaweite Wettbewerbe und sieht in dem Projekt eine erhebliche Bedrohung für die lukrative Champions League, für die sich Mannschaften nach Leistung qualifizieren.

In dem Streit mit den Befürwortern einer Super-League - etwa die Spitzenklubs Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin - mit der Uefa und Fifa geht es darum, dass die Verbände Vereine und Spieler von ihren Wettbewerben ausschließen, wenn sie an der konkurrierenden Liga teilnehmen.

Ein erster Anlauf zu einer Super League war am Widerstand der Fußballverbände, aber auch aus der Politik gescheitert. Sie sollte eine Alternative zur Champions League des europäischen Fußballverbands Uefa sein und den teils hoch verschuldeten Vereinen Milliardenerlöse sichern. Von anfangs zwölf Klubs, davon sechs aus der englischen Premier League, zogen sich neun binnen kurzem wieder aus dem Projekt zurück. Die beiden deutschen Spitzenklubs Bayern München und Borussia Dortmund hatten sich von Anfang an geweigert mitzumachen.

(Bericht von Inti Landauro, Bart Meijer, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)