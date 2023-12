Frankreich: Geschäftsklima hellt sich leicht auf

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in französischen Unternehmen hat sich zum Jahresende hin etwas verbessert. Das Geschäftsklima stieg von November auf Dezember um einen Punkt auf 98 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Der Indikator liegt nach wie vor unter seinem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

Besonders deutlich verbesserte sich die Stimmung im Einzelhandel. In der Industrie und unter Dienstleistern ging es leicht nach oben. Im Bausektor stagnierte das Geschäftsklima./bgf/mis