Original-Research: AustriaEnergy International GmbH (von BankM AG): n.a.

^ Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH ISIN: DE000A3LE0J4 Anlass der Studie: Halbjahr 2023, Anleihe-Emission, Update Empfehlung: n.a. seit: 21.12.2023 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: n.a. Letzte Ratingänderung: n.a. Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA Halbjahreszahlen und Projekt-Updates - Wasserstoff-JV mit CIP geht in 2. Phase Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat jüngst und erstmalig Halbjahreszahlen veröffentlicht und ein Update zu den Projekten geliefert. Im Jahr 2023 ist die Anzahl der Projekte weiter gestiegen; beispielsweise startete in Q4 die Entwicklung eines Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniakprojektes unter anderem mit den Windmessungen. Ein 90%iger Anteil an der ASC7 soll zeitnah verwertet werden, für 2024 werden hieraus Erlöse von USD 9 Mio. erwartet. Ein HNH-Projekt (Phase 1) wird 2025 zu Zahlungsflüssen i.H.v. rd. USD 29 Mio. führen - darauf aufsetzend wurde mit dem Partner CIP ein JV für Phase 2 des HNH-Projektes geschlossen, an dem AEI mit 24,5% beteiligt ist. Unseres Erachtens sind aus diesem Projekt Erlöse von über USD 40 Mio. zu erwarten, eine erste Zahlung dürfte 2027 erfolgen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28603.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °