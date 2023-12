Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Haushalt

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Haushalt:

"Klimaschädliche Subventionen gehören konsequent abgebaut, dazu gehören die Steuervorteile für Landwirte beim Agrardiesel ebenso wie die für Reisende im Flugverkehr. Würde das Paket an einer Stelle wieder aufgeschnürt, drohen weitere Änderungen auch an anderer Stelle. Die Regierung muss jetzt konsequent bei ihren Beschlüssen bleiben. Will sie Wiedergutmachung mit den Landwirten, muss sie neue Wege außerhalb des Sparpakets finden."/DP/jha