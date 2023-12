Rettungsdienst - Elf Tote bei Schießerei in Universitätsgebäude in Prag

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Prag (Reuters) - In einem Universitätsgebäude in Prag ist es zu einer Schießerei mit zahlreichen Toten gekommen.

Der Schütze sei "eliminiert" worden, teilte die Polizei auf der Medienplattform X am Donnerstag weiter mit. Laut dem Rettungsdienst der tschechischen Hauptstadt gab es insgesamt elf Tote, darunter der Täter. Zudem seien neun Personen schwer verletzt. Die Tat ereignete sich im Universitätsgebäude am Jan-Palach-Platz in der Altstadt Prags. Innenminister Vit Rakusan sagte im Fernsehen, es gebe Tote und Verletzte. Über die endgültige Zahl wolle er jedoch nicht spekulieren.

Das Gebäude wurde am Nachmittag evakuiert. Die Polizei hatte den Platz und den Bereich neben dem Universitätsgebäude abgeriegelt. Per E-Mail waren Mitarbeiter und Studenten an der Philosophischen Fakultät von der Karls-Universität zunächst aufgefordert worden, an Ort und Stelle zu bleiben, die Türen zu verschließen und sich zu verschanzen. Auf X war ein Foto einer Gruppe von Studenten zu sehen, die sich zusammengekauert auf einem Gesims des Gebäudes versteckten.

(Bericht von Michael Kahn, Jan Lopatka, Tomasz Janowski, geschrieben von Reinhard Becker; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)