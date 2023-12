Alnatura ruft Gojibeeren mit bestimmten Haltbarkeitsdaten zurück

DARMSTADT (dpa-AFX) - Wegen Salmonellengefahr ruft der Bio-Händler Alnatura Gojibeeren mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 4.7.2024 bis 22.10.2024 zurück. Die betroffene Ware von Alnatura Gojibeeren werde bereits nicht mehr verkauft, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In einer Probe seien zuvor Salmonellen nachgewiesen worden. Bereits gekaufte Produkte sollten nicht verzehrt werden und könnten in den Märkten gegen Ersatz zurückgegeben werden. Packungen mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum seien von dem Rückruf nicht betroffen.

Eine Salmonellen-Infektion kann zu Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtem Fieber führen, was meist nach einem Tag abklingt. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sich aber auch schwerere Krankheitsverläufe entwickeln./hus/DP/he