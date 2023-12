APA ots news: Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hat nach umfassender Evaluierung in der 2. Vergabesitzung 2023 die Finanzierung nachstehender 14 Forschungsprojekte (60 Anträge) mit rd. 3,2 Mio. EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt: BADINGER, Harald (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO): Monetary policy, productivity, and wages BAKLANOV, Artem (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse - IIASA): Financial instruments for carbon removal obligations (FINCRO) BUDIANTO, Flora (Technische Universität Wien, Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics): The role of changing market structure for recent inflation dynamics and monetary policy COLON, Celian (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse - IIASA): Future pathways of global value chains and their impacts on Austria FAMIRA-MÜHLBERGER, Ulrike Maria (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO): Political and Demographic Factors of Long-Term Care Needs and Public Costs in an Ageing Society GHODSI, Mahdi (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - WIIW): Green technologies: How are they created and regulated? What impact do they have? JANGER, Jürgen (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO): Tracking innovative start-ups over time: witnessing entrepreneurial innovation as it happens KNAUSS, Steven (Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for Ecological Economics): Systemic risk assessment in the next phase of the energy transition KUPFER, Alexander Peter (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Wirtschaftsinformatik, Produktionswirtschaft und Logistik): Finfluencers on TikTok - Content and Consequences for Followers MÖLLMER, Tobias (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Archiv für Bau.Kunst.Geschichte): Die Bauten der OeNB/OeUB 1816-1938 als transnationales Erbe im europäischen Kontext PICHLER, Anton (Complexity Science Hub Vienna - CSH): Advancing climate stress testing through firm-level transition modeling of the energy sector TVERDOSTUP, Maryna (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - WIIW): Labour Market Inequalities in Times of Structural Change VALENTE, Marica (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte): The Economics of Waste Behavior: Evidence from Individual Data VAN BOXTEL, Anton Arie (Universität Wien, Institut für Finanzwirtschaft): Relationship Banking, Zombie Lending and Evergreening Im Vergabejahr 2023 wurden 29 Projekte aus den Fördermitteln des originären Jubiläumsfonds mit insgesamt 5.986.000 EUR gefördert. Primärer institutioneller Fördermittelempfänger war heuer das WIFO mit 5 bewilligten Projekten (962.000 EUR), gefolgt von der Wirtschaftsuniversität Wien mit 4 bewilligten Projekten (845.000 EUR). Der nächste Einreichtermin für die 2. Vergabesitzung des Jubiläumsfonds im Jahr 2024 beginnt mit 22.01.2024 und endet am 20.03.2024 (mittags). Weiterführende aktuelle Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website unter: https://bit.ly/3GQ9Kb9