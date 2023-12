Bauernverband ruft zu Aktionswoche gegen Sparpläne des Bundes auf

BERLIN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Deutsche Bauernverband zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar aufgerufen. "Es reicht: Die Steuererhöhungspläne der Bundesregierung müssen zurückgenommen werden", forderte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Freitag auf der Plattform X. Gleichzeitig rief der Verband dazu auf, von "sinnlosen Blockaden" abzusehen. "Die Bevölkerung haben wir hinter uns, das dürfen wir nicht verspielen", sagte Rukwied. Die Aktionswoche solle am 15. Januar in einer Großdemonstration in Berlin gipfeln.

Die Bundesregierung will den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Seit Tagen demonstrieren Landwirte gegen die Pläne, teilweise kam es dabei zu Behinderungen des Verkehrs./jcf/DP/stw