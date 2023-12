Britische Wirtschaft schrumpft im Sommerquartal

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist in den Sommermonaten überraschend geschrumpft. Im dritten Quartal ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung bekannt gab. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet, die eine Stagnation von Juli bis September erbracht hatte.

Zudem fiel die Entwicklung im Frühjahr neuen Daten zufolge schwächer aus als bisher bekannt. Anstatt eines Zuwachses von 0,2 Prozent ergibt sich für das zweite Quartal eine Stagnation des BIP./bgf/jha/