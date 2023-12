dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vor Weihnachten wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KNAPP IM MINUS - Am letzten Börsentag vor dem Weihnachtswochenende dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht mehr viel tun. "Die Ernte ist eingefahren", schrieb Analyst Holger Struck von HS Livetrading. An diesem Freitag wird der deutsche Leitindex moderat im Minus erwartet. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,1 Prozent niedriger auf 16 670 Zähler. Nach einer Jahresendrally bringt es der Dax 2023 bislang auf ein Plus von fast 20 Prozent.

USA: - GEWINNE - Nach Gewinnmitnahmen am Mittwoch hat sich die Stimmung am US-Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas aufgehellt. Schwache Konjunkturdaten hatten generell die Annahme gestützt, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Leitzinsen rasch senken dürfte. Diese Aussicht treibt die Börsen aktuell an, denn niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver erscheinen. Der Dow Jones Industrial legte um 0,87 Prozent auf 37 404,35 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,23 Prozent auf 16 757,41 Zähler.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien haben sich die meisten Börsen trotz des starken New Yorker Handels nur knapp im Plus bewegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 pendelte sich nach drei Tagen größerer Schwankungen bei einem leichten Plus von 0,1 Prozent ein. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt auch um 0,1 Prozent. In Hongkong allerdings gab der Hang-Seng-Index belastet von Tech-Werten um 1,5 Prozent nach. Belastend wirkten dort beschlossene Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, um Online-Glücksspiele einzudämmen.

DAX 16687,42 -0,27% XDAX 16730,57 +0,69% EuroSTOXX 50 4524,86 -0,20% Stoxx50 4078,52 -0,09% DJIA 37404,35 +0,87% S&P 500 4746,75 +1,03% NASDAQ 100 16757,41 +1,23%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 137,70 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0998 -0,05% USD/Yen 142,48 +0,18% Euro/Yen 156,65 +0,12%

ROHÖL:

Brent 79,93 +0,54 USD WTI 74,40 +0,51 USD

/tih