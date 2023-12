Pressestimme: 'Südkurier' zur Zukunft der Bahn

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zur Zukunft der Bahn:

"Nein, sie hat es wirklich nicht leicht. Gefangen in einem Dickicht aus Baustellen, Streiks, Geldnöten, selbstgefälligen Vorständen und chronisch vernachlässigt von Verkehrsministern, soll die Deutsche Bahn immer mehr Menschen ans Ziel bringen. Wie gut das klappt, lässt sich an der Zahl von Bahn-Witzen ablesen, von denen es vermutlich mehr gibt, als der Konzern Tochterunternehmen hat. Und das sind immerhin über 500 an der Zahl. Doch es hilft nichts. Die Bahn ist ein Koloss, der zum Erfolg verdammt ist. Und da sieht es zumindest für die Zukunft gar nicht so schlecht aus. Die jetzt anstehenden Sanierungen der wichtigen Hochgeschwindigkeitsstrecken zeigen, dass die Politik endlich bereit ist, das nötige Geld für den klimafreundlichen Verkehr in die Hand zu nehmen. Andere Länder haben bewiesen, dass sich diese Investition lohnt. Denn wenn die Bahn erst einmal rollt, ist sie unschlagbar: effizient, bequem, sicher und - verglichen mit dem sonst so gepriesenen Auto - sogar pünktlich. Ohne Witz."/DP/jha