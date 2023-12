Schweiz ernennt stellvertretende Notenbank-Direktoren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Regierung hat zwei neue stellvertretende Direktoriumsmitglieder der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ernannt.

Sébastien Kraenzlin ziehe zum 1. April 2024 in das Gremium ein, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. Kraenzlin führe gegenwärtig den Bereich Operatives Bankgeschäft der SNB. Rosmarie Schlup, Exekutivdirektorin bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in London, übernehme das SNB-Amt zum 1. September. Die Wahl erfolge im Zusammenhang mit dem altersbedingten Rücktritt von Dewet Moser und der Erhöhung der Anzahl der stellvertretenden Mitglieder des Direktoriums auf fünf von vier. Die Zuteilung der neuen Vize-Direktoren zu einem Departement werde zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Das oberste ausführende Organ der SNB ist das dreiköpfige Direktorium mit Präsident Thomas Jordan an der Spitze.

