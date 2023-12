Träger Aktienhandel vor Weihnachten - Dax bewegt sich kaum

Frankfurt (Reuters) - Am letzten Handelstag vor Weihnachten ist der Dax nur mit Mühe vom Fleck gekommen.

Der deutsche Leitindex notierte am Freitag knapp im Minus bei 16.670 Zählern, der EuroStoxx50 gab 0,2 Prozent nach. Die stille Nacht komme, der Dax schlafe, sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Auch Thomas Altmann von QC Partners konstatierte: Viele seien offenbar schon im Weihnachtsurlaub. Nach seiner rasanten Rally ist dem Dax zuletzt die Puste ausgegangen. Auf Wochensicht kommt er bis Freitagmittag auf ein Minus von etwa 0,4 Prozent. Seit Jahresbeginn hat er fast 20 Prozent zugelegt.

In den vergangenen Wochen hatte vor allem die Erwartung bald fallender Zinsen in den USA und im Euro-Raum die Investoren an die Aktienmärkte gelockt. Molnar von RoboMarkets merkte allerdings an, dass die Freude auf sinkende Zinsen auch immer mit konjunkturellen Sorgen einhergehe. "Wer das eine will, muss das andere wohl oder übel mit in Kauf nehmen." Trübe Zukunftsausblicke aus der Konsumgüterindustrie wie von Nike könnten nur der Anfang sein. Der weltgrößte Sportartikelhersteller äußerte sich wegen eines mauen Großhandelsgeschäfts in Nordamerika und der schleppenden Erholung in China vorsichtiger für das zweite Halbjahr. Im zweiten Quartal ist der Konzern hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel um elf Prozent. Hierzulande ließen die Anleger nach den Nike-Zahlen Adidas und Puma fallen. Die Titel verloren im Dax und MDax jeweils rund sechs Prozent.

CHINA VERSCHÄRFT REGELN FÜR DAS ONLINE-GAMING

An der Börse in Amsterdam rauschten die Aktien des Technologie-Investors Prosus zeitweise um mehr als 19 Prozent in den Keller. Die Titel des Gaming-Riesen Tencent, an dem Prosus beteiligt ist, standen angesichts strengerer Vorschriften für das Online-Gaming in China unter Verkaufsdruck. Sie gaben in Hongkong zeitweise rund 15 Prozent nach. Die Titel des französischen Videospiel-Entwicklers Ubisoft verloren sechs Prozent.

DOLLAR FÄLLT AUF 5-MONATS-TIEF

Ihren Fokus richteten die Investoren neben den Einzelwerten auch auf eine Reihe von US-Konjunkturdaten, darunter die Konsumausgaben der US-Verbraucher im November, die am Nachmittag erwartet wurden. Da die US-Notenbank Fed ihr Vorgehen vor allem von der wirtschaftlichen Lage abhängig macht, erhofften sich die Anleger von den Daten neue Hinweise auf den künftigen Zinspfad. Der private Konsum ist eine tragende Säule der amerikanischen Wirtschaft, die ihr Wachstumstempo im Sommerquartal trotz hoher Leitzinsen kräftig gesteigert hat. Der Dollar-Index fiel im Vorfeld der Daten auf ein frisches Fünf-Monats-Tief von 101,619 Zählern. Der Euro stieg um 0,1 Prozent auf 1,1021 Dollar, den höchsten Stand seit Mitte August.

