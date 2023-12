Ukraine erhält am Weihnachtsfeiertag Überweisung von Weltbank

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat am Weihnachtsfeiertag umgerechnet mehr 1,2 Milliarden Euro von der Weltbank überwiesen bekommen. Das Geld solle vor allem für Rentenzahlungen und Gehälter der Mitarbeiter des Katastrophenschutzes verwendet werden, teilte das Finanzministerium in Kiew am Montag mit. Eine knappe Milliarde Euro der Tranche ist der Mitteilung zufolge ein Kredit, für den die japanische Regierung bürgt. Der übrige Teil besteht aus Finanzhilfen von Norwegen, den USA und der Schweiz.

Die Ukraine verteidigt sich mit massiver westlicher Unterstützung seit mehr als 22 Monaten gegen die russische Invasion. Allein zur Finanzierung des ukrainischen Staatshaushalts hat Kiew dem Finanzministerium zufolge seit dem russischen Einmarsch umgerechnet über 63 Milliarden Euro erhalten. Hinzu kommen zahlreiche milliardenschwere Finanzhilfen der USA und vieler anderer Länder./ast/DP/he