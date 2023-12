Telekommunikationsdienste im Gazastreifen erneut ausgefallen

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die Telekommunikationsdienste im umkämpften Gazastreifen sind erneut ausgefallen. Die im Westjordanland ansässigen palästinensischen Kommunikationsunternehmen Jawwal und Paltel meldeten dies am Dienstag auf der Plattform X, vormals Twitter. Grund sei die "fortwährende Aggression" Israels. Gaza sei erneut von der Außenwelt abgeschnitten.

Seit Beginn des Kriegs sind die Kommunikationsnetze in dem abgeriegelten Küstengebiet schon mehrfach ausgefallen. Verbindungen nach außen waren dabei nur noch mit Satellitenhandys und mitunter von hohen Gebäuden im Süden des Gazastreifens mit israelischen Sim-Karten möglich.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der islamistischen Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und begann Ende Oktober mit einer Bodenoffensive./le/DP/he