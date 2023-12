CDU-Politiker Schäuble gestorben - "Deutschland verliert scharfen Denker"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist tot. Der 81-jährige frühere Bundesfinanzminister und Bundesinnenminister starb am Dienstag, wie die CDU am Mittwoch mitteilte. Schäuble gilt als einer der Architekten der Deutschen Wiedervereinigung. Mitstreiter und Vertreter aus dem gegnerischen politischen Lager würdigten Schäubles über Parteigrenzen hinausgehenden Einsatz für Deutschland und Europa. "Wolfgang Schäuble hat unser Land mehr als ein halbes Jahrhundert geprägt: als Abgeordneter, Minister und Bundestagspräsident", erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Online-Plattform X, dem ehemaligen Twitter. "Mit ihm verliert Deutschland einen scharfen Denker, leidenschaftlichen Politiker und streitbaren Demokraten."

Die Todesnachricht erfülle ihn, die CDU und Unions-Fraktion mit großer Trauer, sagte CDU-Chef Friedrich Merz. "Ich persönlich verliere mit Wolfgang Schäuble den engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik jemals hatte", betonte Merz. Seine Gedanken seien bei Schäubles Familie, dessen vier Kindern und insbesondere bei dessen Frau Ingeborg. "Wir alle verneigen uns in großem Respekt vor der Lebensleistung eines großen Deutschen, eines Patrioten und vor allem eines großes Europäers." Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser würdigte Schäuble als großen Staatsmann. "Er verkörperte das demokratische Nachkriegsdeutschland wie wenige andere," erklärte die SPD-Politikerin. "Als damaliger Bundesinnenminister war er ein Architekt der Deutschen Einheit, der den Einigungsvertrag verhandelt und im August 1990 unterzeichnet hat."

SCHÄUBLE ALS "HERR DER SCHWARZEN NULL" UND "TOTENGRÄBER"

Zusätzlich zu seinen vielen Partei- und Staatsämtern erhielt Schäuble etwa von den Medien viele Titel - wie "Notar der deutschen Einheit" und "Herr der schwarzen Null" wegen seines Haushalts ohne neue Schulden. Zudem wurde er "großer Europäer", "Hüter der ökonomischen Vernunft", aber auch "der Harte" oder "Totengräber" genannt - je nach Blickwinkel in der Euro- und Finanzkrise. "Regieren ist ein Rendezvous mit der Realität", sagte Schäuble. Er sah sich als Verfechter eines starken, gemeinsamen Europas. "Deutschland und Europa werden in diesem 21. Jahrhundert nur dann eine gute Zukunft haben, wenn die europäische Einigung weiter geht, wenn wir in Europa zusammenstehen."

Schäuble wurde am 18. September 1942 in Freiburg geboren, studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und war seit 1972 ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestages - und damit dienstältester Abgeordneter. Unter Regierungschef Helmut Kohl war er Chef des Bundeskanzleramtes, bevor er von 1989 bis 1991 Bundesinnenminister wurde. Von 1989 – 2021 war Schäuble Mitglied im CDU-Bundesvorstand und von 1998 bis 2000 Parteichef, bis ihn Angela Merkel im Zuge der CDU-Spendenaffäre ablöste. 2005 wurde Schäuble erneut Innenminister, übernahm 2009 das Finanzressort bis 2017 und musste Deutschland durch die Finanz- und Euroschuldenkrise steuern. Anschließend war er bis 2021 Präsident des Deutschen Bundestags. Das Amt des Bundespräsidenten blieb Schäuble jedoch verwehrt. Beobachter sehen als Grund dafür, dass die langjährige CDU-Chefin und Kanzlerin Merkel, die ihn immer respektiert habe, ihm hierzu die nötige volle Unterstützung verweigerte.

Seit dem Anschlag eines psychisch kranken Mannes bei einer Wahlkampfveranstaltung am 12. Oktober 1990 saß Schäuble im Rollstuhl. "Dann machte es bumm und sie sind tot - oder so gut wie tot", beschrieb er den Moment, als die Schüsse ihn trafen, einmal in kleinem Kreis. Seine große Leidenschaft für Politik half ihm, den Schicksalsschlag zu überwinden. Schäuble habe seine politischen Aufgaben mit "größter, geradezu bewundernswerter Disziplin ausgeübt - 30 von 50 Jahre im Rollstuhl sitzend", sagte Merz.

SCHÄUBLE JÜNGST IM INTERVIEW: "ICH BIN EINSAM"

"Kaum ein Politiker hat die jüngste deutsche Geschichte und unsere demokratische Kultur so geprägt wie Wolfgang Schäuble", würdigte ihn Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Kaum jemand habe sich derart verdient gemacht um die deutsche und europäische Einigung. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire äußerte sich "zutiefst traurig" über den Tod Schäubles. "Er war ein Freund, ein treuer und verlässlicher Partner, ein unermüdlicher Architekt der deutsch-französischen Freundschaft."

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, erklärte zu Schäubles Tod, sie habe "einen wahren treuen Freund" verloren. "Er war stark wie ein Fels in der Brandung und in seiner eigenen Art ein wirklich überzeugter Europäer, der seinem Land mit seinem immensen Talent und seiner beeindruckenden Kraft gedient hat. Auf Wiedersehen, lieber Wolfgang", sagte Lagarde "Zeit"-Online. Lagarde und Schäuble arbeiteten in der Euroschuldenkrise eng zusammen, als auch die Französin bis 2011 Finanzministerin ihres Landes war. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem schweren Verlust für Deutschland und Europa. Schäuble habe "durch seine Taten und sein Vorbild wie kaum ein anderer die bundesdeutsche Demokratie geprägt".

Seit der Bundestagswahl 2021 war Schäuble nur noch einfacher Abgeordneter. Zuletzt soll er sich nach einem Sturz seiner Frau verstärkt zurückgezogen haben - auch um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Schäuble aß nach eigenen Worten aus der heimischen badischen Küche am liebsten Maultaschen. "Ich bin einsam", sagte das Politik-Urgestein jüngst in einem "Spiegel"-Interview. Aus seiner Generation sei kaum noch jemand da. "Ich kann mein Leben jetzt betrachten, wie es zu Ende geht", sagte Schäuble. "Ich finde es spannend, mich selbst zu beobachten."

