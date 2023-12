GNW-Adhoc: Future Minerals Forum treibt die globale Diskussion über den Übergang zu sauberer Energie voran

^RIAD, Saudi Arabien, Dec. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Future Minerals Forum

(FMF), das vom 9. bis 11. Januar in Riad, Saudi-Arabien, stattfindet, hat heute drei neue strategische Partnerschaften angekündigt, um den globalen Diskurs über Mineralien und ihre entscheidende Rolle für eine nachhaltige globale Entwicklung und die Notwendigkeit des Übergangs zu neuen Energiequellen zu fördern. Die neuen Partnerschaften mit der CRU Group, Global AI und Wood Mackenzie werden in einer Reihe von Studien, die noch vor dem FMF veröffentlicht werden, Geschäftsinformationen und Erkenntnisse liefern. Sie ergänzen bestehende Partnerschaften mit McKinsey & Company, dem Payne Institute for Public Policy, dem Clareo-DPI und dem Baker Institute. Wood Mackenzie führt derzeit eine entscheidende Studie durch, um das Potenzial der Superregion zu ermitteln. In dem Whitepaper werden die wichtigsten Triebkräfte für die Schaffung nachhaltiger Wertschöpfungsketten aufgezeigt und die aktuellen Herausforderungen, denen sich die globale Mineralienindustrie gegenübersieht, sowie deren Auswirkungen auf die Mineralienindustrie in diesem ressourcenreichen Gebiet beleuchtet. Dieser Bericht wird den Akteuren als wichtiger Leitfaden dienen, indem er die Grundlagen dafür schafft, was durch die Zusammenarbeit von Regierung und Markt erreicht werden kann, wenn die Region ihr Ressourcenpotenzial freisetzen will, um die Energiewende besser zu ermöglichen. Global AI wird mit Hilfe modernster künstlicher Intelligenz eine umfassende globale Stimmungsanalyse durchführen, die sich auf Bergbau- und Mineralienbetriebe in der gesamten Superregion konzentriert. Diese Analyse soll die gesellschaftliche Wahrnehmung beleuchten, um den Dialog über die Rolle der Regierungen, des Privatsektors und der Zivilgesellschaft bei der Sicherstellung der sozialen Betriebsgenehmigung zu fördern und zu gewährleisten, dass die Bergbautätigkeit den lokalen Gemeinschaften einen spürbaren Nutzen bringt und die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert. In der Zwischenzeit wird der Bericht von CRU auf die Dringlichkeit hinweisen, kritische Engpässe bei Mineralien zu beseitigen, um die Klimaziele zu erreichen, wobei der Schwerpunkt auf dem Nahen Osten, Afrika und Zentralasien als wichtige zukünftige Lieferanten liegt. All diese Erkenntnisse stehen im Einklang mit dem Auftrag des FMF, die Entwicklung einer nachhaltigen Mineralienindustrie zu fördern, die Superregion an die Spitze der weltweiten Gespräche über Mineralien zu stellen und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken zu gestalten. Das FMF ist eine von der Regierung geleitete Multi-Stakeholder-Plattform, die den Dialog zwischen Branchenführern, politischen Entscheidungsträgern und Interessengruppen anregen soll, um Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und wohlhabenderen Zukunft in der Mineralienentwicklung zu erzielen. °