Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Konflikt in Nahost und Netanjahu

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Konflikt in Nahost und Netanjahu:

"Israels Ministerpräsident hat Friedensbedingungen genannt. Zerschlagung der Hamas, Entwaffnung des Gazastreifens und Entradikalisierung der palästinensischen Gesellschaft. Unterdessen wird Gaza weiter bombardiert und beschossen. Soll es also einfach immer weiter gehen, bis Netanjahus Bedingungen erfüllt sind? Dann hört der Krieg nie auf. Die Hamas wird nicht vollständig zerschlagen, sondern sie wird verstärkt vom Ausland aus operieren. Und ganz bestimmt gibt es keine Deradikalisierung von fast zwei Millionen Menschen, die permanent auf der Flucht und in Lebensgefahr sind. Aber geht es Netanjahu wirklich um Frieden? Zunehmend drängt sich der Eindruck auf, dass nicht nur die Hamas weiterkämpft, weil sie diesen Krieg braucht, sondern dass die Kämpfe auch deshalb fortgeführt werden, damit Netanjahu an der Macht bleiben kann."/yyzz/DP/he