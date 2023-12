Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu islamistischem Terror

münchen (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu islamistischem Terror:

"So klare Worte hat man in Deutschland von einem katholischen Kirchenführer lange nicht mehr gehört. Er "könne keinen Dialog mit Vertretern einer Religion führen, die den Massenmord der Hamas rechtfertigen", sagte der Münchner Kardinal Marx vor Weihnachten an die Adresse der islamischen Imame . So wie Putins Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 markiert auch der Hamas-Terror vom Oktober 2023 eine Zeitenwende, und zwar im Miteinander der Religionen. Die Naivität der Merkeljahre, die im Postulat des damaligen Bundespräsidenten Wulff gipfelte, der Islam gehöre zu Deutschland, ist einer realistischeren Betrachtung dieser Religion gewichen, die die Aufklärung nie durchlaufen hat. Hassprediger sollten konsequenter als bisher abgeschoben werden, damit sie in unserer Mitte nicht zu Zwietracht aufrufen und Schaden anrichten können. Die gerade bekannt gewordenen Anschlagsplanungen gegen Gläubige im Kölner Dom sollten uns eine Warnung sein./yyzz/DP/he