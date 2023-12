Ukraine meldet Tote nach russischer Angriffswelle in der Nacht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Bei einer neuen russischen Drohnen-Angriffswelle auf die Ukraine sind nach Angaben der dortigen Behörden in der Nacht zu Mittwoch zwei Menschen getötet worden.

Ein 35-jähriger Mann sei ums Leben gekommen, als Trümmer einer abgeschossenen Drohne auf sein Haus in der Region Odessa gestürzt seien, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. Ein weiterer Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Zudem seien vier weitere Personen verletzt worden, darunter ein 17-jähriger Jugendlicher. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden 32 von insgesamt 46 Drohnen abgeschossen. Die meisten Drohnen, bei denen dies nicht gelang, trafen demnach die Frontgebiete vor allem in der Region Cherson.

Von dort meldete das ukrainische Innenministerium ein weiteres Todesopfer durch russischen Beschuss. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die russische Armee greift aus der Luft immer wieder bewohnte Gebiete der Ukraine an. Die Regierung in Moskau hat Vorwürfe zurückgewiesen, Zivilisten ins Visier zu nehmen. Russland war vor fast zwei Jahren in die benachbarte Ex-Sowjetrepublik einmarschiert. Seitdem wehrt sich das Land mit Unterstützung des Westens gegen die Angriffe.

