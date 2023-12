APA ots news: Nach Normalisierung: Geldpolitik steht 2024 im Zeichen der Konsolidierung

OeNB-Gouverneur Holzmann hält Diskussion über Zinssenkungen für verfrüht Wien (APA-ots) - Für den Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, sind die fortgesetzten Zinsschritte des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahr 2023 Teil einer geldpolitischen Normalisierung. Diese müsse im kommenden Jahr konsolidiert werden. Eine Diskussion über mögliche Zinssenkungen erachtet Gouverneur Holzmann für verfrüht. 2023 im Zeichen geldpolitischer Normalisierung "Das Jahr 2023 stand mit sechs aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen nach vier Erhöhungen 2022 im Zeichen einer geldpolitischen Straffung. Doch auch wenn wir mit zehn ununterbrochenen Zinserhöhungen eine in der Geschichte der EZB beispiellose Serie an Anhebungen hinter uns haben, gibt es auch für das Jahr 2024 noch keinerlei Garantie für Zinssenkungen", so Gouverneur Holzmann. "Diese geldpolitische Normalisierung zeigt bereits ihre Wirkung im Rückgang der Inflation, dennoch wäre es verfrüht, bereits jetzt an Zinssenkungen zu denken", so der Gouverneur weiter. Digitaler Euro in Vorbereitungsphase "Der digitale Euro ist nunmehr in die Vorbereitungsphase eingetreten, und wir untersuchen derzeit gründlich, wie eine Einführung dieses digitalen Zahlungsmittels konkret aussehen kann. Entscheidend ist hier, dass Bargeld ergänzt und nicht verdrängt wird, aber auch, dass Datenschutz gewährt wird", so Holzmann, der auch ein klares Bekenntnis für Bargeld abgibt. "Bargeld ist aus verschiedensten Gründen unverzichtbar: Es gewährt Anonymität, ist universell und ohne Technik einsetzbar. Für den Fall eines Blackouts sollte jeder Haushalt über Bargeld in kleinen Scheinen verfügen." 2024 weiter sinkende Inflation und Hoffnung auf Frieden Das kommende Jahr werde wie die Vorjahre herausfordernd, wenngleich die Inflation weiter sinke. "Im Euroraum werden wir unseren Zielwert von 2,0 % Inflation wahrscheinlich innerhalb der nächsten beiden Jahre erreichen, wenngleich der Weg dorthin noch herausfordernd wird", so Holzmann weiter - "Inflationsbekämpfung gleicht einem Marathonlauf - die letzten Meter sind die schwierigsten." In Österreich wird die Inflation voraussichtlich auch zurückgehen, wenngleich nicht so schnell wie im übrigen Euroraum. Das liegt unter anderem am heimischen starken Tourismus- und Dienstleistungssektor. Eine große Hoffnung liege natürlich auch in einem baldigen Frieden der derzeitigen Kriegsschauplätze. "Gegenwärtig wirkt die Lage noch sehr angespannt, doch 2024 kann hier neue Entwicklungen bringen", so Gouverneur Holzmann vorsichtig optimistisch.