Dax eröffnet letzten Handelstag 2023 leicht im Plus

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist ruhig in den letzten Handelstag des Jahres gestartet.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag 0,2 Prozent fester bei 16.735 Punkten. "Mit großen Aktivitäten oder Portfolio-Umschichtungen ist heute nicht mehr zu rechnen", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Durch den traditionell bis 14.00 Uhr (MEZ) verkürzten Handel werden zum Jahresausklang oft besonders wenig Aktien gehandelt. "Aber sobald im neuen Jahr alle aus ihrem Urlaub zurückkommen, steht ein Realitätscheck für die Jahresendrally am Aktienmarkt an", sagte der Experte. Dann müsse sich zeigen, ob die Händler wirklich bereit seien, bei den aktuell sehr hohen Kursniveaus auch größere Summen zu investieren. Die Hoffnung auf fallende Zinsen im kommenden Jahr hat den Dax 2023 um insgesamt rund 20 Prozent in die Höhe getrieben.

Gefragt bei den Einzelwerten waren die Aktien von konjunkturabhängigen Firmen und Immobilienkonzernen, die von einer Lockerung der Geldpolitik besonders profitieren könnten. Die Papiere des Online-Versandhändlers Zalando, des Essenslieferdienstes Delivery Hero sowie der Immobilienfirmen Aroundtown und Grand City Properties gewannen zwischen gut ein und gut zwei Prozent.

