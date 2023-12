Dax-Rally hält vor dem Jahreswechsel an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am letzten vollen Handelstag des Jahres bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt freundlich.

Trotz des Mangels an Impulsen zwischen Weihnachten und Neujahr sorgte die Hoffnung auf bald fallende Zinsen für vorsichtigen Optimismus. Der Dax startete am Donnerstag 0,2 Prozent höher bei 16.775 Punkten. Am Freitag wird der deutsche Leitindex das Jahr mit einer verkürzten Handelssitzung beschließen. "Die meisten Bücher sind längst geschlossen. Die meisten sind mit ihrer erzielten Performance zufrieden", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auf Jahressicht kommt der Dax auf ein Plus von rund 20 Prozent.

Auch die US-Börsen hatten am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa moderat zugelegt. Investoren werden auf die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe blicken. Von Reuters befragte Experten erwarten einen leichten Anstieg auf 210.000 von zuvor 205.000.

Einer der größten Dax-Gewinner waren die Aktien von Bayer mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent. Ein Händler verwies auf einen Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung", der ein positives Stimmungbild für den Konzern gezeichnet habe.

