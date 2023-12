EQS-News: SdK ruft Anleger in Finanzprodukten der ProReal-Serie zur Interessensbündelung auf

Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung

SdK ruft Anleger in Finanzprodukten der ProReal-Serie zur Interessensbündelung aufDer Investmentproduktanbieter One Group hat die Aussetzung der Zinszahlung bei mehrere Finanzprodukten der ProReal-Serie angekündigt. Die One Group, einer der führenden Anbieter von Investmentprodukten im Immobiliensegment hat am 21. Dezember 2023 angekündigt, dass die quartalsweise Zinszahlung für 4 der 25 ausstehenden Emissionen ausgesetzt wird. Betroffen davon sind folgende Emissionen: ProReal Deutschland 7

ProReal Deutschland 8 - Exklusives Folgeangebot

ProReal Europa 9

ProReal Europa 10 Ferner wird die Gesellschaft keine Zeichnungen mehr für folgende Emissionen entgegennehmen: ProReal Deutschland 7 - Exklusives Nachfolgeangebot

ProReal Private 10

ProReal Private 11

ProReal Secur 3

ProReal Secur 4 Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. hat Zweifel daran, ob die angekündigte Zinsaussetzung rechtens ist. Dies dürfte nur dann der Fall sein, sofern die jeweiligen Emittentin durch die Zinszahlung in die Insolvenz rutschen würde. Aus Vorsichtsgründen wäre eine Zinsaussetzung nicht möglich. Die SdK verlangt daher von der One Group weitere Informationen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage. Da zahlreiche Mitglieder der SdK von der Zinsaussetzung betroffen sind, wird die SdK eine Interessengemeinschaft der betroffenen Anleger organisieren, um die Interessen der Anleger bestmöglich vertreten zu können. Gerne können sich weitere Anleger dieser Gemeinschaft anschließen. Betroffene Anleger können sich unter www.sdk.org/one-group dieser Interessensgemeinschaft anschließen. Die Betroffenen werden anschließend über einen kostenlosen Newsletter über das weitere Vorgehen informiert. Unseren Mitgliedern stehen wir unter info@sdk.org gerne für Rückfragen zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für Anfragen nur unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen können. Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie unter https://sdk.org/mitgliedschaft/. München, den 28. Dezember 2023

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.





Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Dr. Marc Liebscher

Tel: 089 / 2020846-0

Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Dr. Marc Liebscher

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org

