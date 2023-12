Handwerk erwartet schwieriges Jahr und steigende Preise

BERLIN (dpa-AFX) - Das Handwerk in Deutschland erwartet ein schwieriges Jahr und steigende Kosten für Kundinnen und Kunden. Jörg Dittrich, Präsident Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Natürlich gehen eine Rezession in Deutschland, Inflation und Kostentreiber wie der sprunghaft höhere CO2-Preis auch am Handwerk nicht spurlos vorbei." Wegen der Gesamtgemengelage sei ein genereller Preisrückgang nicht in Sicht. "Handwerksleistungen werden teurer werden, weil sich die Kosten für die Betriebe an vielen Stellen erhöhen. Und Betriebe nehmen keinen Auftrag an, wenn sie einen Verlust erwirtschaften", sagte Dittrich.

"Die Zukunftsaussichten werden in allen Bereichen schlechter. Die Zuversicht, die notwendig ist, um die gigantischen Transformationsziele zu erreichen, die die Politik und wir uns gesetzt haben, die ist nicht mehr da", sagte der Handwerkspräsident. Selbst die Sanitär-, Heizungs- und Klimabetriebe sagten, dass der Auftragsvorlauf kleiner geworden sei./hoe/DP/stk