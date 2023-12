Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Klimageld

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Klimageld:

"Immer deutlicher wird: Das Klimageld wird in dieser Wahlperiode wohl nicht mehr kommen. Das ist für die Bürgerinnen und Bürger ärgerlich und für das regierende Ampel-Bündnis überaus peinlich. Denn versprochen war ein Geben und Nehmen: Wir verlangen eine Kohlendioxid-Abgabe von euch für das Nutzen klimaschädlicher Energie, und dafür geben wir euch ein Klimageld zurück, von dem am meisten diejenigen profitieren, die keine oder kaum Energie aus Öl, Gas oder Kohle verbrauchen. Wenn Teil A längst Wirklichkeit ist, Teil B aber ausbleibt, führt das zu erwartbarem Unmut - was in einer Demokratie in der Regel bedeutet, dass sich noch weitere Wählerinnen und Wähler abwenden. Wenn die Ampel also noch etwas retten will (vor allem sich selbst), dann sollte sie alles daransetzen, dass das Klimageld wenigstens noch 2025 kommt."/yyzz/DP/he