Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Tode Wolfgang Schäubles

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Tode Wolfgang Schäubles:

"Wolfgang Schäuble war aus dem Stoff, aus dem Kanzler geformt sind. Wille und Macht waren die Existenzformen, in denen er zu sich selbst fand. Es erschien übermenschlich, wie er 1990 nur Wochen nach dem Attentat, vom dritten Brustwirbel abwärts gelähmt, im Rollstuhl an die Arbeit zurückkehrte. Nicht minder staunenswert war, wie er trotz all der Beschwerlichkeiten, die eine solche Behinderung mit sich bringt, über Jahrzehnte höchste Staatsämter ausfüllte. Kanzlerschaft hin oder her. Wolfgang Schäuble war ein Leuchtturm: durch und durch Demokrat, immer bereit, entschlossen die Richtung zu weisen. Davon bräuchte es mehr in dieser Zeit. Denken können, reden können, handeln können. All das vermochte er. Damit war er am Ende ziemlich einsam."/yyzz/DP/he