Republikaner legen Berufung gegen Trumps Ausschluss von Wahlen in Colorado ein

Washington (Reuters) - Die Republikanische Partei von Colorado hat beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung gegen den Ausschluss von Donald Trump von den Wahlen im US-Bundesstaat Colorado eingelegt.

Das teilte ein Anwalt der Republikaner am Mittwoch mit. Der Oberste Gerichtshof von Colorado hatte Trump am 19. Dezember wegen seiner Rolle beim Angriff seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 disqualifiziert. Das Gericht schloss Trump unter Berufung auf eine Bestimmung der US-Verfassung aus, die es Personen verbietet, ein Amt zu bekleiden, wenn sie nach dem Ablegen des Amtseids auf die Vereinigten Staaten "einen Aufstand oder eine Rebellion" begangen haben.

Es wird erwartet, dass Trump, der Spitzenkandidat der Republikaner für die Präsidentenkandidatur 2024, selbst Berufung einlegen wird. Die Vorwahlen der beiden großen US-Parteien zur Nominierung ihrer Präsidentschaftskandidaten beginnen Mitte Januar. Bei den Republikanern liegt Trump mit großem Abstand vorn, gegen ihn dürfte der demokratische Amtsinhaber Joe Biden antreten.

