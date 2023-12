Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum bewegt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den letzten, verkürzten Handelstag des starken Börsenjahres 2023 dürfte der Dax gemächlich angehen. Die US-Börsen bleiben zugleich eine Stütze.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Start am Freitag signalisiert der X-Dax für den Dax ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 16 727 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird ebenfalls 0,2 Prozent höher erwartet. Mit einem Gewinn von bislang rund 20 Prozent für den deutschen und 19 Prozent für den Eurozonen-Leitindex haben beide ein ereignisreiches, aber auch einträgliches Jahr hinter sich, wobei die Leitzinsentwicklung das prägendste Thema war.

Erwartungen in puncto bald wieder sinkender Leitzinsen hatten die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks in den zurückliegenden Wochen befeuert und auf Rekordhöhen getrieben. In den vergangenen Tagen war dem Dax dann allerdings die Luft ausgegangen, während in New York auch noch am Vorabend neue Bestmarken erreicht wurden, bevor die US-Börsen den Handel dann kaum verändert beendeten.

Im neuen Jahr stehe der Realitätscheck für die Jahresendrallys am Aktien- und Rentenmarkt an, schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Dann muss sich zeigen, wie sehr die Börsianer zum Jahresstart ins Risiko gehen. Und ob sie wirklich bereit sind, auf den aktuellen Kursniveaus auch größere Summen zu investieren."

Kursbewegende Nachrichten zu Einzelwerten in den großen Indizes am deutschen Markt gibt es keine. Der Xetra-Handel endet an diesem Freitag bereits 14 Uhr./ck/mis