Bauernverband: Bio-Markt konsolidiert sich wieder

BERLIN (dpa-AFX) - Das zeitweise gebremste Geschäft mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland hat nach Branchenangaben in diesem Jahr wohl wieder angezogen. Der "Öko-Umsatz konsolidiert sich 2023", heißt es in einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands zum Jahreswechsel, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bis Oktober sei der Umsatz bei frischen Produkten laut Daten des Marktforschungsunternehmens GfK um 2,8 Prozent gewachsen. Die Entwicklung im Trockensortiment mit verpackten Waren dürfte ebenfalls im positiven Bereich gelegen haben.

"Der deutsche Öko-Lebensmittelumsatz würde damit 2023 in Richtung 16 Milliarden Euro wachsen", heißt es in dem Bericht. Dabei seien die "Öko-Umsatzgewinner" wieder die Discounter. "Für 2024 kann mit wachsenden Umsätzen gerechnet werden", erläutert der Bauernverband. Denn alle großen Ketten des Lebensmitteleinzelhandels profilierten sich mit Öko-Sortimenten. Im Jahr 2022 hatte der Bio-Markt einen ungewohnten Dämpfer erlitten. Der Umsatz sank laut Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft um 3,5 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro.

Die Bundesregierung setzt auf eine weitere deutliche Ausdehnung der Bio-Landwirtschaft - und dafür auch auf eine größere Nachfrage auf einem wachsenden Markt. Ziel ist, den Bio-Anteil schon bis 2030 auf 30 Prozent der gesamten Agrarfläche auszuweiten. Zuletzt war er weiter gestiegen - aber nur leicht auf 11,2 Prozent Stand Ende 2022./sam/DP/mis