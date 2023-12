Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,63 Prozent auf 137,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,01 Prozent.

Am Vormittag wurden in der Eurozone nur wenige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. In Spanien lag die Jahresinflationsrate im Dezember wie schon im Vormonat bei 3,3 Prozent. Volkswirte hatten dies erwartet. Die Daten aus Deutschland und dem gesamten Währungsraum werden in der nächsten Woche veröffentlicht. Ökonomen erwarten hier aufgrund von Sondereffekten einen Anstieg der Inflationsrate.

Am deutschen Rentenmarkt zeigt sich kurz vor dem Jahresende eine Gegenbewegung, nachdem die Kurse seit Anfang Dezember kräftig gestiegen waren. Im Gegenzug war die Rendite der zehnjährigen Anleihe von etwa 2,40 Prozent auf bis zu 1,89 Prozent am Mittwoch gefallen. Sie erreichten so den tiefsten Stand seit etwa einem Jahr. Die Spekulation auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hatte die Renditen nach unten gedrückt./jsl/jkr/mis