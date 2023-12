dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ruhiger Jahresausklang erwartet - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Am letzten Handelstag eines starken Börsenjahres 2023 wird der Dax nur wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,08 Prozent auf 16 715 Punkte. Der Gewinn in diesem Jahr beläuft sich aktuell auf rund 20 Prozent. Es wird mit einem sehr ruhigen Jahresausklang an der Börse gerechnet. Zinssenkungserwartungen hatten die Indizes sowohl in New York als auch in Frankfurt in den zurückliegenden Wochen befeuert und auf Rekordhöhen getrieben. In den vergangenen Tagen war dem Dax allerdings die Luft ausgegangen, während es in New York nochmals Höchststände zu sehen gab. Im neuen Jahr stehe dann der Realitätscheck für die Jahresendrallys am Aktien- und Rentenmarkt an, schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Dann muss sich zeigen, wie sehr die Börsianer zum Jahresstart ins Risiko gehen. Und ob sie wirklich bereit sind, auf den aktuellen Kursniveaus auch größere Summen zu investieren."

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Aktienmärkte haben sich am vorletzten Handelstag des Jahres nur wenig bewegt und letztlich keine klare Richtung eingeschlagen. Wie schon in den vergangenen Tagen lief der Handel ruhig und mit geringen Börsenumsätzen. Frische US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. Der Dow Jones Industrial stieg am Donnerstag im späten Geschäft auf ein Allzeithoch von 37 779 Punkten und schloss 0,14 Prozent höher bei 37 710,10 Zählern. Für das Jahr 2023 steht bislang ein Gewinn von knapp 14 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 legte am Ende um 0,04 Prozent auf 4783,35 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte anfangs auf einen Höchststand, bröckelte im späten Handel aber ab und verlor letztlich 0,05 Prozent auf 16 898,47 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,4 Prozent. Hier waren Anleger schon tags zuvor positiv gestimmt. Nach einem tristen Börsenjahr 2023 hoffen sie auf Besserung. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index am Freitag indes um 0,1 Prozent an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 0,2 Prozent. Für ihn ging es 2023 um 28 Prozent nach oben´.

DAX 16701,55 -0,24% XDAX 16700,84 -0,34% EuroSTOXX 50 4514,38 -0,31% Stoxx50 4080,32 0,02% DJIA 37710,10 0,14% S&P 500 4783,35 0,04% NASDAQ 100 16898,47 -0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,09 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1062 -0,03% USD/Yen 141,37 0,00% Euro/Yen 156,42 -0,01%

ROHÖL:

Brent 77,54 +0,39 USD WTI 72,02 +0,25 USD

