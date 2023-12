EU-Chefdiplomat: Russische Angriffe auf Ukraine barbarisch und feige

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat die jüngsten "barbarischen" Luftangriffe Russlands auf ukrainische Städte verurteilt. Es sei ein "weiterer feiger und wahlloser Angriff auf Schulen, eine Metrostation und ein Krankenhaus", schrieb Borrell am Freitag auf der Plattform X (ehemals Twitter). Er habe mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba gesprochen. "Der Kampf der Ukraine für Freiheit gegen Tyrannei ist ein gemeinsamer Kampf."

Die EU bleibe verpflichtet, 2024 zusätzliche militärische Ausrüstung bereitzustellen, um die Ukraine beim Widerstand gegen die russische Invasion zu unterstützen, so Borrell. "Die EU steht an der Seite der Ukraine, so lange es dauert."

In der von Russland bombardierten Ukraine waren kurz vor dem Neujahrsfest bei beispiellosen Luftangriffen landesweit mindestens 26 Menschen getötet und fast 140 verletzt worden, wie die regionalen ukrainischen Behörden am Freitag mitteilten./red/DP/stk