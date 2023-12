Großbritannien liefert 200 Flugabwehrraketen an Ukraine

LONDON (dpa-AFX) - Am Tag der schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine seit Kriegsbeginn hat Großbritannien dem attackierten Land weitere Waffen zugesichert. Es würden Hunderte Flugabwehrraketen geliefert, um die ukrainischen Verteidigungsfähigkeiten zu unterstützen, schrieb der britische Verteidigungsminister Grant Shapps am Freitag im Onlinedienst X (früher Twitter). Nach Angaben seines Ressorts handelt es sich um 200 Raketen.

Am Freitagmorgen hatte Russland nach ukrainischen Angaben mehr als 150 Raketen und Drohnen auf Ziele im Nachbarland abgefeuert. Dabei wurden mindestens 26 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt.

Die Lieferung sei angesichts der russischen "Barbarei" eine klare Botschaft, dass das Vereinigte Königreich die Ukraine weiterhin uneingeschränkt unterstützen wolle, betonte Shapps. "Putins jüngste Welle mörderischer Luftangriffe ist ein verzweifelter und vergeblicher Versuch, nach dem katastrophalen Verlust Hunderttausender Wehrpflichtiger und vor der Demütigung, dass sein dreitägiger Krieg ins dritte Kalenderjahr geht, wieder an Schwung zu gewinnen."

Der russische Präsident Wladimir Putin teste die ukrainische Verteidigung und die westliche Entschlossenheit. "Jetzt ist es an der Zeit, dass die freie Welt zusammenhält und wir unsere Anstrengungen verdoppeln, um der Ukraine das zu verschaffen, was sie zum Sieg braucht", sagte Shapps. Großbritannien hatte der Ukraine bereits in der Vergangenheit Raketen geliefert./bvi/DP/he