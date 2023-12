Höhepunkt des Elbe-Hochwassers - Wasserstand niedriger als erwartet

DRESDEN (dpa-AFX) - Das Elbe-Hochwasser hat seinen Höchststand in Sachsen erreicht. Dabei blieb der maximale Wasserstand niedriger als zunächst prognostiziert. Für die anderen Flüsse in Sachsen sei die Hochwassergefahr mittlerweile komplett gebannt, teilte das Landesumweltamt am Freitag mit. Die Stadt Dresden begann mit dem Abbau eines Flutschutztores.

Der Hochwasserscheitel der Elbe habe bereits am Donnerstag die Pegel in Schöna an der tschechischen Grenze und in Dresden passiert. In der Landeshauptstadt stieg der Wasserstand der Elbe auf 5,95 Meter - und blieb damit unter der Sechs-Meter-Marke, ab der die zweithöchste Alarmstufe 3 ausgerufen worden wäre. Auch flussabwärts in Riesa werde der Richtwert für die Alarmstufe 3 nicht erreicht./bz/DP/mis