Litecoin Kurs steigt auf 3-Wochen-Hoch – Zwischen Hoffen und Bangen auf BTC-Spot-ETF

Mit zwischenzeitlich rund 78 Dollar je Einheit notiert der Litecoin Kurs auf dem höchsten Stand seit drei Wochen. Neben den geldpolitischen Entwicklungen sorgen weiterhin die Zulassungsfantasien der Anleger in Bezug auf einen Bitcoin-Spot-ETF in den USA für Gesprächsstoff. Auf Jahressicht hat der Kurs bis heute um rund 15 Prozent zulegen können.

US-Geldpolitik, Regulierung und Bitcoin-Spot-ETF als zentrale Themen

Das Börsenjahr 2023 ist insbesondere geprägt durch Hoffen und Bangen. Die Pleite der US-amerikanischen Krypto-Börse FTX im November 2022 und die damit im Zusammenhang stehenden Regulierungssorgen dies- und jenseits des Atlantiks fungierten in den ersten sechs Monaten als zentraler Belastungsfaktor, welche Anleger jedoch erfolgreich haben beiseite legen können.

Als Zugpferd in der zweiten Jahreshälfte galt insbesondere die Hoffnung auf sinkende Kapitalmarktzinsen in 2024, welche die Attraktivität von zinslosen und riskanten Anlagen beispielsweise gegenüber US-Staatspapieren erhöhte.

Zentrales Gesprächsthema am Markt bleiben jedoch die Zulassungsfantasien im Hinblick auf den ersten Bitcoin-ETF auf Grundlage von Kassakursen in den USA.

Insbesondere der Vorstoß durch den weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock hat die Hoffnung geweckt, dass die zuständige US-Aufsichtsbehörde SEC schon bald grünes Licht geben könnte. Zudem hatte ein Gerichtsurteil in den USA im August für neue Kursfantasien gesorgt. Der Anbieter Grayscale Investments hatte bei einem Bundesgericht Rückendeckung erhalten, um den ersten börsengehandelten Bitcoin-ETF an den Start zu bringen.

Bis zum 10. Januar 2024 müsse die US-Aufsichtsbehörde SEC entscheiden, ob sie den Antrag von ARK und 21 Shares genehmigt oder ablehnt, hieß es zuletzt Medienberichten zufolge.