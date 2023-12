Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Wehrpflicht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Wehrpflicht:

"Tatsächlich will bislang niemand zur ursprünglichen Wehrpflicht, die ineffizient und am Ende auch unfair war, zurück. Stattdessen liegen einige spannende Ideen auf dem Tisch, die es wert sind, sehr ernsthaft diskutiert zu werden: das schwedische Modell etwa, bei dem alle erst einmal gemustert und am Ende nur diejenigen eingezogen werden, die wirklich auch können und wollen. Oder auch eine allgemeine Dienstpflicht, die bei der Bundeswehr, aber auch bei Rettungsdiensten oder im Katastrophenschutz abgeleistet werden kann. Im Falle der Bundeswehr hätte das noch einen weiteren Vorteil: Man würde damit nicht nur die Gesellschaft in die Bundeswehr holen, sondern auch die Bundeswehr wieder in die Gesellschaft."/yyzz/DP/he