Ukraine meldet 12 Tote und 75 Verletzte nach russischen Luftangriffen

KIEW (dpa-AFX) - Bei den beispiellosen russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine sind laut offiziellen Angaben aus Kiew mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten wurde am Freitagmorgen mit 75 angegeben, wie ukrainische Medien unter Berufung auf das Innenministerium meldeten. Allein in der Stadt Dnipro gab es 5 Todesopfer unter Zivilisten und mehr als 20 Verletzte, wie die dortige Militärverwaltung mitteilte. Russland hatte in der Nacht und am Morgen weite Teile des Landes mit Angriffen überzogen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von 110 Raketen - so viele wie noch nie an einem Tag. Zunächst hatten die Behörden am Morgen von sechs Toten und etwa drei Dutzend Verletzten gesprochen.