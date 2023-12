WDH: Weiterer Insolvenzantrag bei Signa

(Der erste Satz wurde umformuliert.)

WIEN (dpa-AFX) - Bei der angeschlagenen Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko hat eine weitere Untergesellschaft einen Insolvenzantrag gestellt. Am Freitag ist nach Angaben des Handelsgerichts Wien ein Insolvenzantrag der Signa Development Selection AG eingereicht worden. Die auf Projektentwicklungen spezialisierte Gesellschaft strebt demnach wie von Signa bereits am Donnerstag angekündigt ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung an.

Am Donnerstag hatte das Immobilien-Flaggschiff der Gruppe, die Signa Prima Selection AG, ebenfalls einen Insolvenzantrag gestellt. Das beantragte Verfahren in Eigenverwaltung ist vom Handelsgericht inzwischen eröffnet worden.

Das Imperium von Benko war nach starkem Wachstum in der Niedrigzins-Phase durch höhere Zinsen, höhere Baukosten und höhere Energiepreise in extreme Schieflage geraten./mrd/DP/tav