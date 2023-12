DAX 40 steigt in 2023 um rund 20 Prozent – Anleger hoffen auf Zinssenkungen in 2024

Unter dem Strich kommt der DAX 40 trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und nebst wirtschaftlicher Sorgen im Jahr 2023 auf ein Plus von 20 Prozent. Insbesondere die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dies- und jenseits des Atlantiks dürfte Anleger auch im neuen Jahr möglicherweise bei Laune halten.

Wie erwartet haben Investoren in der letzten Handelswoche des Jahres nichts mehr anbrennen lassen. Mit einem Stand von 16.751,64 Punkten erzielt der DAX ein Plus am letzten Handelstag des Jahres im Höhe von 0,30 Prozent.