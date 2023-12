Putin zum Jahreswechsel: Russland gibt nie auf

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat zum Jahreswechsel Einheit und Durchhaltevermögen der Russen beschworen. "Wir haben mehr als einmal gezeigt, dass wir die schwierigsten Aufgaben lösen können und niemals zurückstecken, denn es gibt keine Kraft, die uns entzweien könnte", sagte der Kremlchef in seiner Fernsehansprache. Sie wurde am Sonntag zunächst im Fernen Osten Russlands ausgestrahlt, als die Halbinseln Tschukotka und Kamtschatka das neue Jahr begrüßten. Die Ansprache wird dann in jeder weiteren Zeitzone des Riesenreiches kurz vor Mitternacht gezeigt, bis um 22.00 Uhr MEZ die Hauptstadt Moskau an der Reihe ist.

Für die Russen ist es das zweite Silvesterfest in dem von Putin angeordneten Krieg gegen die benachbarte Ukraine. Am Tag vor dem Jahreswechsel gab es erstmals große Verluste an russischen Zivilisten mit mehr als 20 Toten in Belgorod an der Grenze zur Ukraine. Darauf ging der Präsident bei dem Auftritt vor der Kulisse des winterlichen Kremls aber nicht ein. Sein Sprecher Dmitri Peskow dementierte auch nach Angaben der Agentur Ria Nowosti, dass an der vorab aufgezeichneten Ansprache noch einmal etwas geändert worden sei.

Putin (71) dankte den Soldaten im Einsatz. Sie stünden an der Front im Kampf "für Wahrheit und Gerechtigkeit". Für das neue Jahr wünschte er den Familien in Russland alles Gute. "Wir sind ein Land, eine große Familie", sagte Putin. "Wir sorgen für eine selbstgewisse Entwicklung unseres Vaterlandes, für das Wohl unserer Bürger; wir werden noch stärker."/fko/DP/he