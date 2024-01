Kreise: Knappe Mehrheit bei FDP-Mitgliederbefragung für Verbleib in der Ampel

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der FDP-Mitgliederbefragung hat sich eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen ausgesprochen. 52,24 Prozent der Abstimmenden plädierten dafür, die Regierungsarbeit fortzusetzen, 47,76 Prozent wollten die Koalition verlassen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhr. An der Abstimmung beteiligten sich demnach 26 058 der rund 72 100 Parteimitglied./sk/DP/he