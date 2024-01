Aufwärtstrend beim Dax hält zunächst nicht an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat seinen jüngsten Aufwärtstrend am zweiten Handelstag des neuen Jahres nicht fortsetzen können.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Mittwoch kaum verändert bei 16.774 Punkten.

Analysten zufolge bezweifelten die Investoren, dass die Kurse nach den jüngsten Gewinnen weiter stark steigen würden. "Viele rechnen mit einer Abkühlung und es ist zugegeben schwer, gegen diese Erwartungshaltung zu argumentieren", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC Markets. Er zeigte sich allerdings gelassen. "Im Moment geben die charttechnischen Signale aber noch keinen Hinweis darauf, dass eine Korrektur ins Haus steht. Geduld ist gefragt."

Bei den Einzelwerten gab ein neuer Auftrag der Aktie von Nordex einen Schub nach vorne. Die Papiere des Windturbinenbauers rückten um anderthalb Prozent vor. Nordex hat in Schweden von der Investmentfirma Renewable Power Capital einen Auftrag über vier Windparks an Land gezogen. Die Turbinen mit einer Gesamtleistung von 553 Megawatt dürften ab 2025 in Betrieb gehen.

