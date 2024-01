DAX 40 Wochenausblick: US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

In der ersten Handelswoche des neuen Jahres 2024 blicken Anleger insbesondere auf den offiziellen US-Jobbericht am kommenden Freitag. So richtig an Fahrt aufnehmen dürfte der Handel in Frankfurt am Main allerdings erst in der nächsten Woche. Zentrales Gesprächsthema sollten die geldpolitischen Entwicklungen dies- und jenseits des Atlantiks bleiben.

FOMC-Mitschriften dürften zur Wochenmitte für Impulse sorgen

Zur Wochenmitte könnten neue Zahlen zur Arbeitslosenentwicklung hierzulande für Bewegung sorgen (09:55 Uhr).

Am Nachmittag gilt der Blick wichtigen US-Daten wie etwa zum ISM-Manufacturing-Index für den Dezember (16:00 Uhr).

Am Abend (20:00 Uhr) sollten Anleger die im Fachjargon sogenannten „FOMC-Minutes“ nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.