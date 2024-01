Dax zur Eröffnung höher erwartet - Konjunktur im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Freitag - dem letzten Handelstag des Börsenjahres 2023 - hatte er 0,3 Prozent fester bei 16.751,64 Punkten geschlossen.

Die US-Börsen legten dagegen zuletzt den Rückwärtsgang ein. Die Händler und Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen.

Im Mittelpunkt am Dienstag steht weiterhin die wirtschaftliche Lage. Geplant für die Veröffentlichung sind unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass das Barometer sowohl für den Euroraum als auch für Deutschland stabil bleibt. Am Nachmittag stehen auch die Daten für die USA an. In China zeigte der Caixin/S&P Global Manufacturing PMI für das verarbeitende Gewerbe einen stärkeren Zuwachs an. Diese Daten standen jedoch im Gegensatz zu den am Wochenende veröffentlichten offiziellen Daten der Nationalen Statistikbehörde. Demnach schrumpfte die Produktionstätigkeit in der Volksrepublik im Dezember den dritten Monat in Folge und schwächte sich stärker als erwartet ab.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.751,64

Dax-Future

16.950,00

EuroStoxx50

4.521,65

EuroStoxx50-Future

4.570,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

37.689,54 -0,1 Prozent

Nasdaq

15.011,35 -0,6 Prozent

S&P 500

4.769,83 -0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

2.969,19 -0,2 Prozent

Hang Seng

16.739,55 -1,8 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)