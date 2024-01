Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Mitgliederbefragung der FDP

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Mitgliederbefragung der FDP:

"Scholz muss . froh sein, dass er die FDP an seiner Seite weiß. Nicht sie ist der unsichere Kantonist dieser Koalition, sondern die Grünen sind es, die Fortschritt anders buchstabieren als FDP und SPD. Nicht immer kann sich die FDP durchsetzen, aber doch in dem Maße, dass sie ihre klassische Aufgabe des Korrektivs ausfüllt. Das stürzt diese Koalition in immer neue Krisen und die FDP-Mitglieder (von der schwindenden Wählerschaft zu schweigen) in Zweifel am Sinn dieses Bündnisses. Das Dreikönigstreffen am Wochenende dürfte ganz im Zeichen dieser Zerrissenheit stehen. Die Mitgliederbefragung wird daran nichts ändern. Die Liberalen sind nun so schlau als wie zuvor, nur in einem Punkt geben sie jetzt schon den Takt für 2024 vor: Krisen kommen und gehen, die Ampel bleibt bestehen."