Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Krise der Kirchen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Krise der Kirchen:

"Es wäre ein krasses Missverständnis, die Krise von Glaube und Kirchen als das Schrumpfen x-beliebiger Vereine abzutun. Gerade in der aufsplitternden Gesellschaft kommt es auf die Strahlkraft dessen an, wofür die Kirchen weithin stehen: Nächstenliebe, Lebenssinn, Verantwortung. Merkwürdig, dass es beiden Kirchen dermaßen schwerfällt, ihre starke, in den Evangelien verankerte Substanz zeitgemäß zu vermitteln. Zwar haben Bischöfe beider Konfessionen zum Jahreswechsel die Defizite bemerkenswert klar angesprochen. Aber die Trendwende bekommen die Spitzen der Hierarchien nicht hin. Austritt, Abkehr, Anfeindung sind die falschen Antworten darauf. Mutiges, kritisches Engagement von Gläubigen in der Kirche, positive Auseinandersetzung von außen mit der Kirche - nur das verhindert, dass sich die kirchliche zur gesellschaftlichen Krise auswächst."/yyzz/DP/he