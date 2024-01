Pressestimme: 'Volksstimme' zu Nordkoreas neuem Kurs

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu Nordkoreas neuem Kurs:

"Kim Jong Un hat seine Landsleute im Süden wissen lassen, dass die Wiedervereinigung - immer großes Ziel zu beiden Seiten der innerkoreanischen Grenze - ausfällt. Die Nordkoreaner haben das zu schlucken. Die im Süden natürlich auch, wobei dort eine Vereinigung mit der Diktatur ohnehin eher als Drohung empfunden wird. Es ist allerdings ein Kennzeichen der nordkoreanischen Familiendiktatur, sich international durch immer neue Schauernachrichten im Gespräch zu halten, um wahrgenommen zu werden. Die neue Vereinigungs-Verweigerung ist da noch nicht das Schlimmste, weil ein Zusammengehen der koreanischen Staaten unvorstellbar ist. Richtig böse ist die Rüstungsspirale, an der das Regime in Pjöngjang kräftig dreht. Atomraketen und eine vollständig militarisierte Gesellschaft sind eine unberechenbare Größe in der Region. Kim Jong Un hat aus dem Aufstieg der Potentaten anderswo gelernt, das Einschüchterung auch eine wirksame Waffe sein kann."/yyzz/DP/he