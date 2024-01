Rekordeinnahmen für Aldi und Lidl an Weihnachten in Großbritannien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Die Konsumlaune in Großbritannien hat den Discountern Aldi und Lidl im Weihnachtsgeschäft Rekordeinnahmen beschert.

Aldi teilte am Dienstag mit, in den vier Wochen bis zum 24. Dezember auf der Insel ein Umsatzplus von acht Prozent auf 1,5 Milliarden Pfund (1,7 Milliarden Euro) erzielt zu haben. Der kleinere Wettbewerber Lidl meldete einen Anstieg um zwölf Prozent. Beide Ketten erklärten, am Freitag, dem 22. Dezember, den geschäftigsten Handelstag aller Zeiten verzeichnet zu haben. Dabei zählte Aldi an dem Tag mehr als 2,5 Millionen Kunden in seinen Läden.

