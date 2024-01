US-Anleihen geben im Kurs weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,61 Prozent auf 112,20 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,96 Prozent.

Die Kursverluste spiegeln Händlern zufolge die Zweifel wider, dass die Notenbank Fed ihre Geldpolitik tatsächlich so stark lockern wird, wie aktuell von den Geldmärkten eingepreist wird. Die Fed hat zwar angedeutet, dass sie wahrscheinlich die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus vorgenommen hat, wird aber wohl vermeiden wollen, den Kampf gegen die Inflation zu früh für beendet zu erklären.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Konjunkturdaten für Impulse am US-Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen insbesondere die Bauausgaben für November./la/jsl/mis